Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре

Рязань, 16 июня. Главному врачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре, в котором погибли люди, передает СК РФ.

Полиция задержала главврача Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко Людмилу Сорокину накануне. В настоящее время ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил смягчить ей меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об избрании главному врачу меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Возгорание произошло в реанимационном зале больницы 9 июня. В палате находились пациенты, которые получили осложнения после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, еще один пациент умер в больнице. Восемь госпитализированы.