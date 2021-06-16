В Саранске проверят дом-интернат после жалобы об избиении пенсионерки-инвалида

Саранск, 16 июня. В столице Мордовии 73-летняя жительница дома-интерната для престарелых и инвалидов заявила о том, что ее избила сотрудница социального учреждения. Свидетелей происшествия рядом не оказалось, в обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Инцидент произошел 9 июня. По словам пострадавшей, санитарка разносила обед в нетрезвом состоянии.

«Поставила передо мной тарелку с супом. А потом и говорит мне: «Грызи свои кости, пей свою кровь». Я ее спросила, что опять пьяная? Так она пошла остальным раздала обед. Потом вернулась ко мне и давай кулаком по лицу бить. Я на костылях хожу — инвалид с детства. Поэтому руки у меня все-таки немного натренированные. Я оттянула ее за одежду. Только тогда она меня отпустила. Потом пролила на меня суп и кинула в меня квашеной капустой. Потом я вышла в коридор и начала искать медсестру», — рассказала корреспонденту ФАН Нина Н.

Женщина позвонила по единому номеру службы спасения 112. На вызов откликнулась полиция, однако свидетелей инцидента не нашлось. Пенсионерка жила в комнате одна, поэтому сотрудники интерната предположили, что пенсионерка могла получить травмы при падении.

«Знаете, она не впервые так ведет себя. У меня все лицо было в крови. Шишка теперь на переносице появилась. А кровь с пола другая санитарка быстренько вытерла, чтобы к приезду полицейского ничего не осталось», — добавила пенсионерка.

Заступиться за несчастную женщину некому. Нина Н. — инвалид с детства без детей и родственников. 12 лет назад она пожертвовала своей квартирой ради переезда в дом-интернат и комфортной старости.

«Санитарка, которая, по словам пострадавшей, избила ее, работала у нас семь лет. После того, как узнала, что вся вина на ней, написала заявление об уходе и уволилась. Свидетелей нет. Поэтому выводы делать пока рано», — прокомментировал директор Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей Табачков.

Что ждет экс-санитарку за столь грубое отношение к подопечной, решит полиция. Женщине может грозить как административная ответственность, так и уголовная.

«Назначена экспертиза для оценки степени тяжести нанесенного вреда здоровью потерпевшей. По результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили ФАН в региональном МВД.

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