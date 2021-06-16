Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина

В Женеве на вилле La Grange проходит встреча президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. В переговорах в узком составе, кроме президентов, принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. Планируется что стороны обсудят вопросы безопасности и вооружения, ситуацию на Ближнем Востоке и пандемию коронавируса.

Biden brought his flashcards into his meeting with Putin. pic.twitter.com/vrAUrpdmaX — Benny (@bennyjohnson) June 16, 2021

Перед встречей лидеры двух стран признавали, что в настоящий момент отношения между Россией и США деградировали и находится на самом низком уровне. С этим в разговоре с Федеральным агентством новостей согласился и американист Владимир Васильев. По его мнению, встреча «для того и назначена, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».

По словам эксперта, существует три сценария, по которым может развиваться ситуация после окончания переговоров. Первый предполагает, что они останутся заморожены на текущем уровне — именно за это выступает часть американского истэблишмента.

«Второй вариант в том, что отношения начнут нормализоваться. Я имею ввиду восстановление дипломатических отношений, может быть, обмен заключенными — Виктора Бута на Пола Уилана и еще тех граждан, о которых печется Савченко. Третий, и самый негативный вариант — встреча может привести к еще большему ухудшению отношений и скольжение вниз продолжится. Нужно понимать, что восстановление отношений — это медленный и пошаговый процесс. Есть силы, которые не хотят улучшения российско-американских отношений, и в первую очередь речь тут идет про США», — считает Васильев.

youtube.com / Pravda

По мнению американиста, для России на этих переговорах принципиальными станут темы стратегической стабильности — в частности, возможного размещения ракет средней и малой дальности (РСМД) в Европе и Азии. Россия выступает решительно против этого и не может не затронуть эту тему. Также очень важно обсудить кибербезопастность и проблему изменения климата.

А вот Америка попробует «оттащить Москву от Пекина», утверждает Владимир Васильев.