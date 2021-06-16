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Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина

США
Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина
kremlin.ru  /  Администрация президента России

В Женеве на вилле La Grange проходит встреча президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. В переговорах в узком составе, кроме президентов, принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Энтони Блинкен. Планируется что стороны обсудят вопросы безопасности и вооружения, ситуацию на Ближнем Востоке и пандемию коронавируса.

Перед встречей лидеры двух стран признавали, что в настоящий момент отношения между Россией и США деградировали и находится на самом низком уровне. С этим в разговоре с Федеральным агентством новостей согласился и американист Владимир Васильев. По его мнению, встреча «для того и назначена, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки».

По словам эксперта, существует три сценария, по которым может развиваться ситуация после окончания переговоров. Первый предполагает, что они останутся заморожены на текущем уровне — именно за это выступает часть американского истэблишмента.

«Второй вариант в том, что отношения начнут нормализоваться. Я имею ввиду восстановление дипломатических отношений, может быть, обмен заключенными — Виктора Бута на Пола Уилана и еще тех граждан, о которых печется Савченко.

Третий, и самый негативный вариант — встреча может привести к еще большему ухудшению отношений и скольжение вниз продолжится. Нужно понимать, что восстановление отношений — это медленный и пошаговый процесс. Есть силы, которые не хотят улучшения российско-американских отношений, и в первую очередь речь тут идет про США», — считает Васильев.

Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина
youtube.com  / Pravda

По мнению американиста, для России на этих переговорах принципиальными станут темы стратегической стабильности — в частности, возможного размещения ракет средней и малой дальности (РСМД) в Европе и Азии. Россия выступает решительно против этого и не может не затронуть эту тему. Также очень важно обсудить кибербезопастность и проблему изменения климата.

А вот Америка попробует «оттащить Москву от Пекина», утверждает Владимир Васильев.

«Американской стороне с точки зрения геополитики важно охладить отношения России и Китая — можно сказать, «оттащить Москву от Пекина», не давать хода политическому, военному и идейному сближению и сделать все, чтобы не сформировался альянс России и Китая, которые бы могли совместно противостоять США. Я думаю, это реальная головная боль для Америки.

Но что они могут России предложить — совершенно непонятно, — отметил американист. — Насколько я понимаю, у американцев ничего нет кроме пустых обещаний. И Путин в интервью NBC ясно дал понять, что Москва не купится на обещания, не подкрепленные бумагами и действиями».

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Все новости / США / Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина
путин сша владимир васильев байден швейцария
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