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Боррель представил концепцию диалога России и Евросоюза

  /   Обновлено: 16 июня 2021 16:20
Политика
Боррель представил концепцию диалога России и Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 16 июня. Евросоюз планирует «дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог» в отношениях с Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

ЕС будет исходить из поведения Москвы и собственных интересов, подчеркнул он. Тесное сотрудничество сторон является отдаленной перспективой. Однако Брюсселю нужно стремиться к более стабильным и предсказуемым взаимоотношениям с Россией, подчеркнул глава евродипломатии.

«Для продвижения собственных интересов ЕС должен взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например в здравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом», — сказал Боррель на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала представленную европейским чиновником стратегию. По ее мнению, у авторов концепции есть проблемы с восприятием реальности и знанием истории.

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евросоюз диалог боррель
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