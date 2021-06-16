Боррель представил концепцию диалога России и Евросоюза

Брюссель, 16 июня. Евросоюз планирует «дистанцироваться, оказывать давление и вести диалог» в отношениях с Россией, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

ЕС будет исходить из поведения Москвы и собственных интересов, подчеркнул он. Тесное сотрудничество сторон является отдаленной перспективой. Однако Брюсселю нужно стремиться к более стабильным и предсказуемым взаимоотношениям с Россией, подчеркнул глава евродипломатии.

«Для продвижения собственных интересов ЕС должен взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например в здравоохранении, климате, по теме иранского ядерного досье и борьбе с терроризмом», — сказал Боррель на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала представленную европейским чиновником стратегию. По ее мнению, у авторов концепции есть проблемы с восприятием реальности и знанием истории.