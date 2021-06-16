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Белоцерковская подала в суд на Божену Рынску из-за скандала в Сети

Шоу-бизнес
Белоцерковская подала в суд на Божену Рынску из-за скандала в Сети
instagram.com  /  @bozhenarynska

Москва, 16 июня. Светский обозреватель Божена Рынска стала ответчиком в суде. Заявление на нее подала известная предпринимательница Вероника Белоцерковская.

Заявление принято Никулинским судом Москвы, согласно открытой информации на сайте, слушание назначено на 5 июля. Причиной такого решения стал конфликт между двумя светскими львицами в Сети.

Поводом для ссоры двух известных личностей стала их переписка. Белоцерковская публично высмеяла светскую обозревательницу, которая, по ее мнению, выпрашивала деньги на установку памятника на могиле Игоря Малашенко. В ответ на блогера посыпался поток нелестных слов. Белоцерковская не стала молчать и заявила на свою обидчицу.

В одном из интервью Рынска рассказала, что предпринимательница буквально воспользовалась ее тяжелым состоянием и унизила, опубликовав ту самую переписку. Именно благодаря этому Белоцерковская получила нужный ей пиар.

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