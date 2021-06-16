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Гол сборной Финляндии в ворота России отменили из-за офсайда

  /   Обновлено: 16 июня 2021 16:18
Евро 2020
Гол сборной Финляндии в ворота России отменили из-за офсайда
Global Look Press  /  Igor Russak

Санкт-Петербург, 16 июня. Сборная Финляндии забила гол в ворота команды России в матче группового этапа Евро-2020, но его отменили из-за офсайда.

На стадионе «Санкт-Петербург» проходит матч Россия — Финляндия в рамках Евро-2020. На четвертой минуте встречи подопечным Маркку Канервы удалось отличиться, но гол был отменен из-за «положения вне игры». Автором забитого мяча мог стать нападающий немецкого клуба «Унион Берлин» Йоэл Похьянпало.

В первом матче на чемпионате Европы сборная России потерпела поражение от Бельгии. В составе «дьяволов» отличились Тома Менье и Ромелу Лукаку (дубль).

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футбол россия финляндия евро-2020
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