Гол сборной Финляндии в ворота России отменили из-за офсайда

Санкт-Петербург, 16 июня. Сборная Финляндии забила гол в ворота команды России в матче группового этапа Евро-2020, но его отменили из-за офсайда.

На стадионе «Санкт-Петербург» проходит матч Россия — Финляндия в рамках Евро-2020. На четвертой минуте встречи подопечным Маркку Канервы удалось отличиться, но гол был отменен из-за «положения вне игры». Автором забитого мяча мог стать нападающий немецкого клуба «Унион Берлин» Йоэл Похьянпало.

В первом матче на чемпионате Европы сборная России потерпела поражение от Бельгии. В составе «дьяволов» отличились Тома Менье и Ромелу Лукаку (дубль).