Вашингтон, 16 июня. Глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден в рамках саммита в Женеве, вероятно, проведут «жесткие» переговоры по теме Украины.

По словам кандидата в Сенат США от Партии «зеленых» Ибра Тахера, невозможно предугадать последствия этой встречи. Однако администрация Байдена не проявляла стремления к деэскалации и продолжала поставлять оружие Киеву, добавил американский политик. Он уверен, что Путин попытается «жестко» обсудить этот вопрос.

«Важно помнить, что Байден и демократы — это те, что спровоцировали события 2014 года на Украине и помогли ряду экстремистов сменить режим, который они (США. — Прим. ред.) продолжают финансировать и по сей день», — подчеркнул Тахер.

Ранее сообщалось, что в Женеве на вилле Ла-Гранж начались переговоры Путина и его американского коллеги. Главы государств встретились в узком кругу.