Силуанов объяснил, в чем главная миссия Мишустина

Москва, 16 июня. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов рассказал, в чем главная цель правительства страны.

Основной миссией кабмина является на данный момент рост доходов граждан России, а также снижение количества бедных. Об этом глава Министерства финансов РФ заявил в ходе своего выступления в Государственной думе.

«И министерство финансов, и правительство во главу угла ставят этот вопрос», — добавил Силуанов.

Вопрос роста доходов населения высокопоставленный чиновник назвал «основной повесткой дня» для российского правительства, которое возглавляет Михаил Мишустин. Реализуется данная цель в том числе с помощью стимулирования роста экономики страны и увеличения числа рабочих мест с повышенной оплатой труда, добавил министр.

Антон Силуанов уверен, что в Российской Федерации присутствует «избыток денег», пишет Федеральное агентство новостей. Он также указал на важность эффективности расходов страны.