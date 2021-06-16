Компанию Любови Соболь намерены ликвидировать в ближайшее время

Москва, 16 июня. ФНС в скором времени примет решение о ликвидации ООО «Медиа-Лайф», директором которого является Любовь Соболь.

Компанию могут закрыть из-за недостоверности указанных в ФНС данных. Кроме того, как сообщил источник ФАН, предприятие убыточное. У него заблокированы счета. Учредителем «Медиа-Лайф» является предприниматель Вячеслав Гимади.

Деятельность организации заключалась в управлении web-порталами ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России).

Ранее сотрудники Федеральной налоговой службы установили пометку о недостоверных сведениях о компании «Медиа-Лайф». Команде Соболь нужно было в течение полугода внести соответствующую корректировку в сведения об адресе регистрации.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.