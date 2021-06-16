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Раскрыт символизм цветов для саммита Путина и Байдена

  /   Обновлено: 16 июня 2021 16:02
Общество
Раскрыт символизм цветов для саммита Путина и Байдена
ТАСС  /  Метцель Михаил

Женева, 16 июня. Основной темой цветочных композиций, собранных для саммита в Женеве, стала нейтральность и сдержанность.

Флористы выполнили букеты в зеленом и белом тонах. Для этого специалисты использовали розы, гортензии, дельфиниумы, пионы, зверобой, гвоздики, астры и шиповник.

Как пишут швейцарские СМИ, композиции из цветов изначально предполагалось составить на основе синего, белого и красного. Однако затем флористической компании поручили изменить цветовую гамму. По словам декораторов, зеленый и белый — это цвета сдержанности и нейтральности.

Ранее психолог истолковал доминирующую позу Путина на переговорах с Байденом. По словам специалиста, лидер США был «встревожен и зажат».

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путин байден цветы саммит
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