Борис Джонсон назвал совершенно безнадежным британского министра здравоохранения

Лондон, 16 июня. Британский премьер-министр Борис Джонсон нецензурно отозвался о главе минздрава страны Мэттью Хэнкоке.

Он охарактеризовал чиновника словами «совершенно *** безнадежен». Об инциденте стало известно, когда бывший советник Джонсона Доминик Каммингс опубликовал переписку с премьером в WhatsApp.

Каммингс и премьер-министр обсуждали ситуацию с коронавирусом в Соединенном Королевстве. Тогда Джонсон позволил себе нецензурно оценить министра. В публичном поле он ни разу не критиковал главу минздрава.

Ранее Борис Джонсон отличился на саммите лидеров G7. Премьер едко пошутил в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.