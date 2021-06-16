Беглые оппозиционеры формируют в Грузии плацдарм для информационной атаки на РФ

После обращения президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея в компетентные органы с требованием признать иностранным агентом интернет-издание «Медиазона» стало известно, что главред этого СМИ Сергей Смирнов мог покинуть территорию РФ и уехать в Грузию. В экспертном сообществе отметили, что в последние месяцы многие представители отечественной либеральной тусовки активно перебираются в эту страну, которая вполне может стать новым плацдармом для ведения информационной войны против России.

Ранее глава ФЗНЦ направил запросы в Генеральную прокуратуру, комиссию Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и Роскомнадзор с просьбой внести «Медиазону» в список иноагентов. В качестве аргументов для присвоения такого статуса Шугалей указал на целый ряд материалов издания, искажающих действительность и направленных на дестабилизацию обстановки в нашей стране. Так, например, ресурс неоднократно размещал материалы «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена), основанного осужденным оппозиционером Алексеем Навальным.

Помимо отчетливой антироссийской редакционной политики, «Медиазона» открыто финансируется Западом посредством некоммерческих организаций (НКО). Так, весной 2015 года фонд поддержки СМИ «Среда» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) выделил Смирнову грант в размере одного миллиона рублей. В минувшем году издание, созданное участницами скандальной группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной, спонсировали болгарские Law Sofia Foundation Bul и Agora Sofia Foundation Bul Vasil Levski. В августе 2020 года проект получил денежную премию «Свободная пресса Восточной Европы», учрежденную фондами Zeit-Stiftung Ebelinund Gerd Bucerius (Германия) и Institusjonen Fritt Ord (Норвегия).

В беседе с сотрудником ФАН блогер Илиас Меркури констатировал, что «Медиазону» уже давно нужно внести в реестр иностранных агентов за ее пропагандистскую деятельность в интересах зарубежных инвесторов. Он обратил внимание на тот факт, что многие российские оппозиционеры отправляются именно в Грузию. Собеседник напомнил, что не так давно в эту страну сбежал журналист Майкл Наки под предлогом давления со стороны властей.

«Что касается «Медиазоны» — это радостная новость. Они (оппозиционеры. — Прим. ФАН) слишком долго нам все говорили: «Мы ничего не боимся, нас не напугать, не сломить». А теперь: «Мы поехали…» Например, этот Майкл Наки поехал в Грузию, ему там комфортно. Наверное, туда же и Смирнов мог отправиться», — отметил эксперт.

Prt Scr youtube.com / imerkouri

Тем не менее, несмотря на то, что бегство оппозиции в Грузию действительно стало приобретать массовый характер, эксперт исключил возможность долгого существования там единой эмигрантской сети для скоординированной атаки на РФ. Напомним, что подобная идея была озвучена на прошедшем не так давно «Форуме свободной России» Гарри Каспарова.

«Не было в истории России успешной эмигрантской антигосударственной структуры. Они рано или поздно распадаются. На эмоциях могут еще некоторое время продержаться. Они (сбежавшие оппозиционеры. — Прим. ФАН) уже между собой ругаются, потому что все это делается ради денег, а деньги, увы, не для всех есть. Кормить будут только ключевые фигуры, а остальные не нужны», — объяснил Меркури.

Политолог Владимир Шаповалов отметил в комментарии для ФАН, что подобная концентрация оппозиционеров в Грузии вовсе не случайна. Он полагает что западные кураторы таким образом фактически создают новую площадку для трансляции антироссийской пропаганды.

«Это, конечно, не случайно. По сути, в Грузии формируется новый плацдарм для информационной войны с Россией. В период холодной войны, как известно, фактически центром [западной] пропаганды был Мюнхен, потом он переместился в Прагу. Впоследствии ведущую роль в этом стала играть Прибалтика, где сконцентрировалось достаточно большое количество оппозиционеров. Теперь открывается новый фронт — это Грузия. Здесь четко прослеживается режиссура и, как мне кажется, вполне понятный план», — объяснил заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

Ранее политолог, главный редактор журнала World Economy Александр Сосновский назвал ставшее в последнее время трендом бегство оппозиционеров за пределы Российской Федерации «типичным поведением крыс».

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.