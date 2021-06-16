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Австриец Арнаутович пропустит матч против сборной Нидерландов

  /   Обновлено: 16 июня 2021 15:55
Евро 2020
Австриец Арнаутович пропустит матч против сборной Нидерландов
Global Look Press  /  EIBNER/EXPA/GRODER/imago-images.de

Вена, 16 июня. Австрийский футболист Марко Арнаутович пропустит матч группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов, который пройдет в четверг.

Вердикт вынес Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Нападающего сборной Австрии дисквалифицировали из-за оскорблений в адрес игроков Северной Македонии. По данным прессы, Арнаутович позволил себе резкие высказывания в адрес соперников, указывая на албанские корни футболистов.

Сборная Австрии в первом матче группового этапа Евро-2020 выиграла у Северной Македонии со счетом 3:1. У австрийцев отличились Штефан Лайнер, Михаэль Грегорич и Марко Арнаутович, у Северной Македонии — Горан Пандев. Команде Австрии в четверг предстоит встретиться с Нидерландами, а 21 июня сыграть против Украины.

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дисквалификация евро-2020 арнаутович
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