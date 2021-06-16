Врач-инфекционист из Новочеркасска получил 2,5 года тюрьмы из-за смерти ребенка

Ростов-на-Дону, 16 июня. Новочеркасский городской суд приговорил врача-инфекциониста местной больницы к 2,5 годам лишения свободы за причинение смерти по неосторожности двухлетнему ребенку.

Приговор по делу 2019 года не только лишил врача свободы, но и запретил покидать Новочеркасск, менять место жительства, а также заниматься врачебной практикой на протяжении трех лет.

Трагедия произошла в ноябре, когда двухлетнего малыша привезли на госпитализацию по скорой с предварительным диагнозом ОРВИ. На следующий день у ребенка резко поднялась температура, и когда врачи определили его в реанимацию, было уже поздно.

По факту произошедшего следственный отдел Новочеркасска возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ ч.2. Также был назначен ряд экспертиз, которые показали, что врач не принял во внимание степень тяжести состояния ребенка, в результате чего тот погиб.

В дальнейшем вскрылись новые факты. Оказалось, что и диагноз был поставлен неверно. Ребенок болел гнойный менингоэнцефалитом, который в совокупности с неправильным лечением привел к пневмонии и отеку мозга.

По данным экспертов, трагедии можно было избежать, приняв во время все необходимые меры.

Разбирательство по делу длилось долго, тем более врач свою вину отрицал. В итоге суд не принял во внимание все доводы и медицинские споры и признал врача виновной, избрав в виде наказания ограничение свободы на 2,5 года.

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