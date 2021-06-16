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Фермерские хозяйства смогут производить вино и шампанское в России

Экономика
Фермерские хозяйства смогут производить вино и шампанское в России
Федеральное агентство новостей

Женева, 16 июня. Государственная дума России утвердила законопроект о производстве винодельческой продукции в стране. Документ должен стимулировать развитие внутреннего рынка.

Документ инициирован группой депутатов Государственной думы России. Законопроект вводит такие определения, как игристое вино, бренди и отечественный коньяк. Согласно проекту, подобные напитки относятся к алкогольной продукции, передает ТАСС.

Российским крестьянским хозяйствам разрешается производить вина, шампанское с защищенным географическим указанием и местом происхождения. Для этого фермеры должны быть признаны сельхозтоваропроизводителями. В соответствующую категорию могут входить юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов ранее предложил запретить реализацию бытовых самогонных аппаратов. По его словам, не все граждане ограничиваются производством для собственных потребностей.

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хозяйство виноделие виноградарство
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