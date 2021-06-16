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Матч Финляндия — Россия: ФАН ведет текстовую трансляцию

  /   Обновлено: 16 июня 2021 16:27
Спорт
Матч Финляндия — Россия: ФАН ведет текстовую трансляцию
Федеральное агентство новостей  / 

Санкт-Петербург, стадион «Газпром-Арена». Сборные России и Финляндии проводят второй матч в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Федеральное агентство новостей ведет прямую трансляцию решающего матча для подопечных Станислава Черчесова.

26" Марио Фернандес не может продолжить матч, его заменяет Вячеслав Караваев.

23" Головин снова навешивает в штрафную на Фернандеса, который скидывает мяч на Дзюбу, но последнему не удается нанести точный удар. Фернандес получает неприятный удар после падения на газон, появляется медицинская бригада.

22" Темнокожий полузащитник сборной Финляндии Глен Камара получает желтую карточку.

20" Йоэль Похьянпало входит в штрафную сборной России, но в последний момент его удар накрывает Игорь Дивеев. Финляндия зарабатывает угловой.

20" Александр Головин навешивает на Марио Фернандеса, но защитнику не хватает считанных сантиметров, чтобы нанести удар головой.

16" Финский нападающий Теему Пукки сильно бъет по ногам Роману Зобнину в центре поля. Российский полузащитник быстро поднимается. Травмы нет, игра продолжается.

13" Артем Дзюба получает проникающий пас в штрафной и наносит удар в штангу. Судьи фиксируют офсайд.

10" После классной комбинации Магомед Оздоев с передачи Алексея Миранчука не попадает по воротам с 8 метров. Первый по-настоящему голевой момент сборной России не реализован.

8" Далер Кузяев прорывается по левому флангу, обыграв одного соперника, но ему "не хватает поля", чтобы навесить — удар от ворот.

3" Финляндия забивает после ошибки российской обороны на левом фланге, однако арбитр из Ирландии Данни Маккели отменяет взятие ворот, воспользовавшись подсказкой судей на VAR, зафиксировавших офсайд.

1" Сборная России начинает с атаки по правому флангу, зарабатывает первый угловой.

 

 

 

 

 

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Все новости / Спорт / Матч Финляндия — Россия: ФАН ведет текстовую трансляцию
финляндия сборная россии евро-2020
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