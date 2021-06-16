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СЖР осудил устроивших давку на встрече Путина и Байдена американских журналистов

  /   Обновлено: 16 июня 2021 15:49
Политика
СЖР осудил устроивших давку на встрече Путина и Байдена американских журналистов
Prt Scr kremlin.ru  /  Администрация президента России

Женева, 16 июня. Американские журналисты, устроившие давку на встрече президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, проявили невоспитанность, считают в Союзе журналистов России.

Корреспонденты американских изданий, спровоцировавшие давку перед встречей главы российского государства с президентом США в Женеве, проявили не только профессиональную, но и общечеловеческую невоспитанность. Таким мнением с РИА Новости поделился секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.

Президент России Владимир Путин ранее привел американцев в восторг, пробежав по трапу прибывшего в Женеву самолета. По мнению комментаторов, российский национальный лидер наглядно продемонстрировал твердую решимость отстаивать на встрече интересы России.

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путин журналисты байден
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