Таролог предрекла спортсменам травмы на матче между Россией и Финляндией

Самый важный матч для российской сборной на чемпионате Евро-2020 уже стартовал. После поражения в игре с Бельгией нашим футболистам для выхода в плей-офф в матче с Финляндией необходима победа. Успех сборной уже предсказал петербургский кот Ахилл. В свою очередь таролог Элена Гамаюн в разговоре с ФАН предрекла спортсменам травмы на матче между Россией и Финляндией.

Больше всего опасений у таролога вызвала дата проведения матча — 16 июня. По ее словам, числу 16 соответствует карта «башня», и она означает разрушение.

«Вообще на эти даты умные люди, надеющиеся на успех, никогда не назначают никаких важных дел. Однако дата матча вряд ли от нас зависела. Если бы матч проходил 17 числа, то мы бы могли больше надеяться на успех. Число 16 считается сложным. Однако не все так плохо», — отмечает Гамаюн.

Фото из личного архива Элены Гамаюн /

По мнению таролога, «башня» также несет в себе неожиданные решения, разрушение старых стратегий и построение новых. И в словах этих есть особый смысл, ведь, как ранее отмечал экс-главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт, в игре с Бельгией сборная России допустила много ошибок, которые должны быть тщательно проанализированы.

«Если ребята будут пользоваться какими-то неожиданными стратегиями, которые применит тренер, то удача может оказаться на нашей стороне. Именно неожиданная тактика позволит выиграть нашей команде: неожиданная смена игроков, неожиданные подходы в игре, все то, что невозможно просчитать, будет нам на руку», — говорит собеседник ФАН.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Сама Элена Гамаюн фаворитами в игре России и Финляндии считает, конечно, российских футболистов. Она особо подчеркнула, что игроки должны быть аккуратны, обходить стычки и не проявлять агрессии, чтобы избежать травм, которые сулит число 16.

«Также высока вероятность травм, потому что 16-я карта — это разрушение. Важно следить за тем, чтобы не было стычек и агрессии как с одной, так и с другой стороны. Будем надеяться, что никто из наших игроков не пострадает физически», — заключила таролог.

Проигрыш сборной России по футболу бельгийцам стал настоящим ударом для болельщиков нашей страны. Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» экстрасенс Дарья Миронова отметила несерьезность спортсменов по отношению к этому матчу. Тем не менее предсказательница уверена, что российских болельщиков порадует результат игры с финской сборной.