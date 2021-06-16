Самолет рейса Новосибирск — Анапа столкнулся с птицей

Новосибирск, 16 июня. Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Победа» после взлета доложил о столкновении с птицей. Она попала в лобовое стекло.

Как сообщил источник ФАН, воздушное судно летело из аэропорта Толмачево в Анапу. Экипаж после взлета обнаружил птицу. Однако самолет не повредился и продолжил следовать по маршруту. Сотрудники аэропорта нашли по взлетно-посадочной полосе останки ласточки.

Самолет авиакомпании «Аврора» ранее совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Воздушное судно направлялось в Оху, на севере Сахалина. Уже в воздухе самолет был вынужден развернуться и направиться «по техническим причинам» обратно в Южно-Сахалинский аэропорт, сообщало Deita.