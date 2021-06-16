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Психолог истолковал доминирующую позу Путина на переговорах с «зажатым» Байденом

Политика
Психолог истолковал доминирующую позу Путина на переговорах с «зажатым» Байденом
Prt Scr kremlin.ru  /  Администрация президента России

Президент России спокоен и сосредоточен, а вот президент США встревожен и зажат, заявил клинический психолог Владимир Крупин. Специально для ФАН он проанализировал позы Владимира Путина и Джо Байдена перед началом саммита в Женеве.

«Обратите внимание, что Владимир Путин уселся глубоко в кресло. Ему комфортно, его позиция позволяет пребывать в этом положении достаточно долго. Плечи расправлены, голова поднята. Он уверен в себе, ничего не скрывает, он ждет и готов быстро реагировать на сигналы извне», — обратил внимание Крупин.

Продолжая считывать «язык тела», эксперт также отметил, что ноги президента России широко расставлены, стопы плотно стоят на поверхности. Локти закрывают бока, как у бойца во время схватки, при этом предплечья свободно лежат на бедрах у корпуса. Кисти рук полурасслаблены, обращены внутрь. Психиатр отметил, что из такого положения легко протянуть ладонь для рукопожатия, или произвести захват.

«Очевидно, мы видим сильного человека, который абсолютно уверен в себе и готов выполнить работу, причем независимо от того, сколько для этого потребуется усилий и времени. Он держит на контроле все, что происходит вокруг, спокоен и сосредоточен», — констатировал психолог.

Перейдя к президенту США, собеседник ФАН заметил, что Джо Байден занимает переднюю часть кресла. Его спина прямая, он не облокотился. Ему не очень удобно — так долго не просидишь. Руки его сложены в замок и почти прижаты к животу, будто у него болит желудок. Он немного наклонился вперед, словно хочет встать и уйти.

Клинический психолог также указал на «показную небрежность»: одна нога Байдена закинута поверх другой, при этом его ноги плотно сжаты, а стопа, опирающаяся на ковер, создает впечатление неустойчивой.

«Перед нами — встревоженный и зажатый собеседник. Безусловно, он взволнован и испытывает дискомфорт, хотя старается это скрыть, приняв позу, которая неуместна в рамках делового этикета. Байден посматривает в бумажку, словно боится что-то забыть, и периодически наклоняется к своему помощнику, хотя необходимости в этом нет. Его одолевают опасения», — прочитал поведение президента США российский психиатр.

Если принять во внимание то, что Джо Байден отказался встречаться с Владимиром Путиным один на один, можно предположить, что президент США абсолютно не уверен в себе и не очень расположен к честному открытому диалогу, считает Крупин. Видимо, хозяин Белого дома надеется, что советники будут подсказывать ему, что говорить и делать во время разговора с президентом России.

Как сообщал ФАН, в эти минуты на вилле La Grange в Женеве проходит саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. В переговорах принимают участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол в США Анатолий Антонов, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. С американской стороны присутствуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Планируется обсудить вопросы стратегической и кибербезопасности, ситуацию в Ливии, Сирии, Афганистане, КНДР и на Украине, а также пандемию коронавируса.

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Все новости / Политика / Психолог истолковал доминирующую позу Путина на переговорах с «зажатым» Байденом
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