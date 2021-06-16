Отступать некуда: экс-футболист Стрепетов назвал задачу сборной на матч против финнов

До начала матча сборной России против сборной Финляндии на Евро-2020 остаются считанные минуты. Для российской команды игра станет решающей и определит, выйдет ли наша сборная в плей-офф. Экс-полузащитник «Зенита», тренер Алексей Стрепетов уверен, что сегодня российская команда должна проявить небывалую настойчивость и играть в атакующий футбол. Об этом он рассказал ФАН.

«Сегодняшняя игра — решающая в нашей подгруппе. После, мягко скажем, неудачной игры с Бельгией, с Финляндией мы должны играть только на победу. Мы должны играть в атакующий футбол, высоко прессинговать, лишить финнов мяча в середине поля и попытаться за счет мощной, быстрой игры взломать очень хорошую финскую оборону», — заявил экс-игрок «Зенита».

fc-zenit.ru / Футбольный клуб «Зенит»

Стрепетов напомнил, что в игре с Данией финны продемонстрировали, как они умеют обороняться и действовать на контратаках.

«Нашей команде отступать некуда — как говорится, за нами Россия. Сегодня ждем только победу, другого результата наши болельщики не примут. Так что команда Черчесова должна играть в острый атакующий футбол, не допускать детских ошибок, которые мы видели в игре с Бельгией, сыграть строго, сконцентрировано и взломать финскую оборону, принести победу, которая позволит дальше бороться за выход в плей-офф. Настойчиво играть до конца, до последних минут!» — подчеркнул Стрепетов.

Матч состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, игра начнется в 16:00. Ранее тренерский штаб сборной России озвучил стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Финляндии. На поле выйдут Матвей Сафонов (вратарь), Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев (защитники), Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук (полузащитники) и Артем Дзюба (нападающий).