Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 16:29
16:26
Общество
Медики из Марий Эл отмечают снижение количества абортов
16:26
Политика
Почти два часа продлились переговоры Путина и Байдена в узком составе
16:23
Общество
Подмосковные врачи зафиксировали случаи заражения COVID-19 среди маленьких детей
16:23
Весь мир
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
16:23
Политика
Переговоры Путина и Байдена в узком составе длятся больше часа
16:19
Общество
Священник на Урале стал бариста и открыл кофейню при храме
16:18
Происшествия
Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения
16:17
Происшествия
Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре
16:17
Весь мир
Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина
16:15
Армия
МИД Литвы пригласил российского дипломата из-за «вторжения» Су-24 ВКС РФ
Все новости

Отступать некуда: экс-футболист Стрепетов назвал задачу сборной на матч против финнов

Спорт
Отступать некуда: экс-футболист Стрепетов назвал задачу сборной на матч против финнов
Global Look Press  /  Igor Russak

До начала матча сборной России против сборной Финляндии на Евро-2020 остаются считанные минуты. Для российской команды игра станет решающей и определит, выйдет ли наша сборная в плей-офф. Экс-полузащитник «Зенита», тренер Алексей Стрепетов уверен, что сегодня российская команда должна проявить небывалую настойчивость и играть в атакующий футбол. Об этом он рассказал ФАН.

«Сегодняшняя игра — решающая в нашей подгруппе. После, мягко скажем, неудачной игры с Бельгией, с Финляндией мы должны играть только на победу. Мы должны играть в атакующий футбол, высоко прессинговать, лишить финнов мяча в середине поля и попытаться за счет мощной, быстрой игры взломать очень хорошую финскую оборону», — заявил экс-игрок «Зенита».

Отступать некуда: экс-футболист Стрепетов назвал задачу сборной на матч против финнов
fc-zenit.ru  / Футбольный клуб «Зенит»

Стрепетов напомнил, что в игре с Данией финны продемонстрировали, как они умеют обороняться и действовать на контратаках.

«Нашей команде отступать некуда — как говорится, за нами Россия. Сегодня ждем только победу, другого результата наши болельщики не примут. Так что команда Черчесова должна играть в острый атакующий футбол, не допускать детских ошибок, которые мы видели в игре с Бельгией, сыграть строго, сконцентрировано и взломать финскую оборону, принести победу, которая позволит дальше бороться за выход в плей-офф. Настойчиво играть до конца, до последних минут!» — подчеркнул Стрепетов.

Матч состоится на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге, игра начнется в 16:00. Ранее тренерский штаб сборной России озвучил стартовый состав команды на матч группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Финляндии. На поле выйдут Матвей Сафонов (вратарь), Георгий Джикия, Марио Фернандес, Игорь Дивеев (защитники), Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук (полузащитники) и Артем Дзюба (нападающий).

Отступать некуда: экс-футболист Стрепетов назвал задачу сборной на матч против финнов
Федеральное агентство новостей  / 

 

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Отступать некуда: экс-футболист Стрепетов назвал задачу сборной на матч против финнов
футбол финляндия стрепетов евро-2020
Комментировать
Эксклюзив
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 72460 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 71200 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62127 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52005 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 41690 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru