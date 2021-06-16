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Ученые из США выявили ряд препаратов, которые помогут вылечить рак печени

Наука
Ученые из США выявили ряд препаратов, которые помогут вылечить рак печени
pixabay.com  /  PD

Вашингтон, 16 июня. Американские специалисты в ходе исследования обнаружили ряд лекарств, которые разрушают раковые клетки мышей и человека.

Все препараты одобрены специалистами, однако изначально предполагались для лечения других болезней, отметили медики. Они подчеркнули, что поиск лекарств проводился для решения сложившейся ситуации с онкологией.

Эксперты проанализировали более 5000 препаратов. В результате ученые обнаружили несколько вариантов лекарств, которые в дальнейшем проанализируют в рамках клинических испытаний.

По словам медиков, их исследовательская работа предполагает оптимизацию поиска новых лекарств против рака. Специалисты считают, что стратегия была выбрана правильно.

Врач онколог-гастроэнтеролог Ана Алгюль ранее назвала шесть способов предотвращения рака поджелудочной железы. Она заявила, что сидячий образ жизни, ожирение, алкоголь и курение нередко способствуют образованию раковых опухолей.

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рак здоровье онкология лекарства
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