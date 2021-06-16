Coca-Cola после падения акций ответила на поступок Роналду на Евро-2020

Будапешт, 16 июня. Компания Coca-Cola ответила на поступок капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, который отодвинул бутылки с газировкой на пресс-конференции на Евро-2020.

За день до матча первого тура Евро-2020 против сборной Венгрии португальский форвард выступил на пресс-конференции. Он сел за стол, отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola и призвал пить воду.

После этого акции компании Coca-Cola упали на 0,7%, но до конца дня смогли «отыграться». Через некоторое время в прессу просочилась информация, что убытки корпорации составили 4 миллиарда долларов. По мнению СМИ, это связано с жестом Роналду.

«Каждый имеет право на свои предпочтения по выбору напитка. У всех людей есть свои вкусы и потребности», — приводит портал Yahoo ответ Coca-Cola на поступок футболиста.

Coca-Cola является официальным спонсором Евро-2020, который проходит с 11 июня по 11 июля. В первом матче группового этапа Португалия выиграла у Венгрии со счетом 3:0.