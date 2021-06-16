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«Горький опыт» Трампа привел к отказу США от совместной пресс-конференции с Россией

Политика
«Горький опыт» Трампа привел к отказу США от совместной пресс-конференции с Россией
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Вашингтон, 16 июня. Бывший посол США Майкл Макфол объяснил отказ Белого дома от совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в Женеве.

По словам американского дипломата, с точки зрения интересов Вашингтона предыдущая пресс-конференция Путина и экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Хельсинки была ужасной, передает РИА Новости.

«Между прочим, я был на последней встрече Путина и Байдена в 2011 году. Я не беспокоюсь, как Байден будет реагировать. Но этот опыт с Трампом был довольно горький», — отметил Макфол.

После пресс-конференции Путина и Трампа в 2018 году в финской столице на бывшего главу Белого дома обрушился шквал критики. Сенатор Джо Маккейн заявил, что это было одно из самых позорных выступлений президента США.

Ранее российский лидер в ходе интервью телеканалу NBC назвал кардинальное отличие Байдена от своего предшественника. Также Путин назвал Трампа талантливым и незаурядным.

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