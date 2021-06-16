«Тормозит»: в кремлевском пуле пошутили про Байдена на фоне энергичного Путина

Женева, 16 июня. Президент США Джо Байден менее энергичен по сравнению с российским коллегой Владимиром Путиным, считает журналист кремлевского пула Дмитрий Киселев.

Он оценил состояние государственных лидеров перед началом переговоров в Женеве и пошутил об энергичности Байдена. По словам Киселева, президент США «тормозит». Российский лидер находится в отличной физической форме, подчеркнул он.

«Судя по тому, сколь энергично Путин спустился по трапу в Женеве, он явно в прекрасной спортивной форме и настроен энергично», — пояснил Дмитрий Киселев.

Ранее президент Соединенных Штатов упал на трапе самолета перед вылетом в штат Джорджия. Инцидент всколыхнул интернет и породил целую волну мемов.