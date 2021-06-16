Симоньян призвала американцев «не бросать камни в стеклянном доме»

Москва, 16 июня. США продолжают делать нелепые упреки в сторону России и президента Владимира Путина. На это главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила американцам их же поговорку.

Некоторое время назад журналист американского телеканала NBC взял интервью у Владимира Путина, где в некорректной форме стал выражать многочисленные безосновательные упреки в адрес как самого президента, так и России. Обсуждая эти выпады в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», Симоньян призвала американцев быть осторожнее в заявлениях, напомнив им их же старую поговорку.

«Люди, которые живут в стеклянных домах, не должны бросать камни. Это значит, с одной стороны, напрямую, что если ты уязвим, если ты живешь в стеклянном доме, а они безусловно находятся в нем, то нужно вести себя поосторожнее. Другой смысл этой поговорки заключается в том, что в глазу соседа ты видишь соринку, а в своем бревна не замечаешь», — подчеркнула Симоньян.

Главный редактор отметила, что любая империя не живет долго, потому что самомнение уничтожает инстинкт самосохранения, и США активно идут по этому пути. В частности, она упомянула последние президентские выборы, которые американцы превратили в «полное посмешище». Поэтому Вашингтону следовало бы уделить гораздо больше внимания своим собственным проблемам, а не делать нелепые упреки другим.

Ранее сообщалось, что Симоньян прокомментировала заявления Тимченко о положении «Медузы»1.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.