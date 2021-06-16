Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 16:28
16:26
Общество
Медики из Марий Эл отмечают снижение количества абортов
16:26
Политика
Почти два часа продлились переговоры Путина и Байдена в узком составе
16:23
Общество
Подмосковные врачи зафиксировали случаи заражения COVID-19 среди маленьких детей
16:23
Весь мир
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
16:23
Политика
Переговоры Путина и Байдена в узком составе длятся больше часа
16:19
Общество
Священник на Урале стал бариста и открыл кофейню при храме
16:18
Происшествия
Пострадавший при стрельбе в Абхазии россиянин рассказал подробности нападения
16:17
Происшествия
Главврачу рязанской больницы предъявили обвинение по делу о пожаре
16:17
Весь мир
Американист Васильев назвал три сценария саммита Байдена и Путина
16:15
Армия
МИД Литвы пригласил российского дипломата из-за «вторжения» Су-24 ВКС РФ
Все новости

ФАН выяснил подробности вооруженного нападения на росгвардейцев в Томске

Происшествия
ФАН выяснил подробности вооруженного нападения на росгвардейцев в Томске
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Томск, 16 июня. Инцидент с нападением пьяного мужчины с ножом на сотрудников Росгвардии произошел во вторник, 15 июня. Силовики хотели задержать злоумышленника, но он напал на них. 

По предварительным данным, вооруженный томич порезал щеку росгвардейцу, госпитализация не потребовалась, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Однако самим сотрудникам ведомства пришлось применить оружие. Нападавшего с ранением ноги доставили в больницу.

Преступник набросился на сотрудников Росгвардии во время выезда в квартиру. Двери по указанному адресу никто не открыл, тогда правоохранители пригласили дочь собственницы, которая прибыла с родственником. Но и тогда попасть в жилье они не сумели. Через некоторое время дверь резко открылась, и из квартиры выбежал злоумышленник.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / ФАН выяснил подробности вооруженного нападения на росгвардейцев в Томске
нападение росгвардия томск
Комментировать
Эксклюзив
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
Ответ «Большой семерке»: Китай «выписывает лекарство» для США
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 72460 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 71200 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 62127 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 52005 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 41690 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Рейтинг@Mail.ru