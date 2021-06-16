ФАН выяснил подробности вооруженного нападения на росгвардейцев в Томске

Томск, 16 июня. Инцидент с нападением пьяного мужчины с ножом на сотрудников Росгвардии произошел во вторник, 15 июня. Силовики хотели задержать злоумышленника, но он напал на них.

По предварительным данным, вооруженный томич порезал щеку росгвардейцу, госпитализация не потребовалась, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Однако самим сотрудникам ведомства пришлось применить оружие. Нападавшего с ранением ноги доставили в больницу.

Преступник набросился на сотрудников Росгвардии во время выезда в квартиру. Двери по указанному адресу никто не открыл, тогда правоохранители пригласили дочь собственницы, которая прибыла с родственником. Но и тогда попасть в жилье они не сумели. Через некоторое время дверь резко открылась, и из квартиры выбежал злоумышленник.