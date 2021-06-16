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Дмитрий Сенников о матче Финляндия — Россия: По подбору игроков мы намного сильнее

Спорт
Дмитрий Сенников о матче Финляндия — Россия: По подбору игроков мы намного сильнее
ТАСС  /  Виталий Невар

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сенников заявил ФАН, что сборная России обязана побеждать на Евро-2020 национальную команду Финляндии.

Двукратный чемпион страны в составе московского «Локомотива» в эксклюзивном интервью оценил шансы соперников и назвал аспекты, которые могут помочь подопечным Станислава Черчесова добиться на поле в Санкт-Петербурге важного успеха.

«Наша сборная обязана побеждать, — сказал Сенников. — У финнов одна из самых слабых команд вообще на этом турнире. Естественно, по подбору игроков мы намного сильнее. Но нам, в любом случае, нужно настроиться на этот домашний матч».

По словам собеседника ФАН, россиянам в первую очередь надо продемонстрировать самоотдачу и боевитость, потому что понятно — просто так «раскатать», что называется, финнов точно не удастся.

«Плюс нам надо побольше играть в атаку через фланги, — подчеркнул Сенников. — Я думаю, что если финны «сядут», то фланги будут у них проблемной зоной. Нужно делать длинные передачи на Артема Дзюбу, не знаю, может, и Александр Соболев тоже сыграет. Это должно принести нам пользу — головой мы хорошо играем».

Дмитрий Сенников о матче Финляндия — Россия: По подбору игроков мы намного сильнее
Global Look Press  / Igor Russak

При этом очень важно, чтобы в центральной зоне обязательно был подбор мяча, дабы не допускать финских контратак и не позволить противникам использовать свои козыри, пояснил собеседник ФАН.

«Следует ли ждать в обороне Игоря Дивеева вместо Андрея Семенова, который не слишком удачно сыграл с бельгийцами? — переспросил Сенников. — Думаю, нет. Дело в том, что финны будут делать ставку на быстрые контратаки, а Дивеев Семенову в скорости уступает. Если финские нападающие будут убегать «один в один», лучше, конечно, чтобы им противостоял быстрый защитник».

Тот же Семенов или Георгий Джикия, которые, кроме того, еще и поопытнее, отметил двукратный чемпион России.

«Еще я надеюсь, что Черчесов не будет использовать Романа Зобнина как правого атакующего игрока, и тот все-таки выйдет на поле на своей позиции — опорным в центре, — заключил собеседник ФАН. — И тогда, думаю, все у нас будет нормально».

Дмитрий Сенников о матче Финляндия — Россия: По подбору игроков мы намного сильнее
Global Look Press  / Igor Russak

Дмитрий Сенников, которому 24 июня исполнится 45 лет, свою карьеру начал в родном Ленинграде (сейчас — Санкт-Петербург) в составе местного «Локомотива». Потом он выступал за ЦСКА, «Шинник» (Ярославль), «Рубин» (Казань) и «Локомотив» (Москва).

Он двукратный чемпион России (2002 и 2004 годы), трехкратный серебряный призер и двукратный — бронзовый. Трижды завоевывал Кубок России, дважды — Суперкубок России и один раз — Кубок чемпионов Содружества.

Провел за сборную страны 26 матчей. Сейчас работает комментатором и футбольным экспертом на телеканале «Матч ТВ».

Когда этот материал уже готовился к публикации, стал известен состав сборной России на игру с национальной командой Финляндии. Станислав Черчесов все же предпочел Андрею Семенову Игоря Дивеева. А Александр Соболев снова остался в запасе…

Ранее свой прогноз на предстоящее противостояние дал музыкант, саксофонист Игорь Бутман.

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Все новости / Спорт / Дмитрий Сенников о матче Финляндия — Россия: По подбору игроков мы намного сильнее
евро-2020 дмитрий сенников россия-финляндия
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