Отказ США от российских двигателей грозит непредсказуемыми последствиями

, 16 июня. Отказавшись от закупок российских ракетных двигателей, США поставили себя в затруднительное положение. Такое мнение озвучило издание из КНР Baijiahao.

Промышленность США во всем мире признана одной из самых передовых. Но не все сферы подвластны американским инженерам. В случае с созданием ракетных двигателей у них возникли непредвиденные сложности. Согласно отчету Счетной палаты США, из-за проблем при производстве американцы никак не могут сделать силовой агрегат, сопоставимый по своим техническим характеристикам с российским аналогом.

«Подрядчики не могут выполнить распоряжение Конгресса и создать продукт, который позволил бы Америке отказаться от закупок российских двигателей», — отмечают авторы китайского издания Baijiahao.

Американская сторона, воодушевленная собственными разработками, не стала продлевать контракт на поставку российского двигателя РД-180. Но, очевидно, что США поспешили с отказом, так как разработки своего мотора переносятся на неопределенный срок. По мнению китайских аналитиков, эта ситуация грозит США серьезными проблемами, эксперты убеждены, что США не смогут отказаться от российских силовых установок и продолжат их закупать у РФ.

Остается открытым вопрос — какие условия выдвинет Москва в ответ на решение Вашингтона возобновить экспорт российских ракетных двигателей. По мнению журналистов, Россия в диалоге с США может использовать политические рычаги для уступок по ряду геополитических вопросов.

Ирония в том, что еще недавно американцы хвастались лишить Роскосмос контрактов на запуск иностранных спутников, а сегодня вынуждены идти на поклон к России с предложением о продолжении сотрудничества. Отказавшись от поставок двигателей производства РФ Америка не только не решила свою техническую проблему, но и еще сильнее усугубила свое положение.

«Реальность такова, что США не хватает технологий для разработки ракетных двигателей большой тяги, поэтому американцам приходится полагаться на Россию. Последняя может рассчитывать на огромную прибыль, а также на некоторые уступки в политической сфере», — резюмировали китайские эксперты.

Ранее ФАН писал о том, что с Роскосмосе заявили о возможном участии коммерческих компаний в освоении Луны.