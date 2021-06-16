Американские журналисты устроили давку на вилле Ла-Гранж

Женева, 16 июня. Американские журналисты устроили колоссальную давку и неразбериху, чтобы прорваться на протокол встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, репортеры из США шумели и кричали на вилле Ла-Гранж, мешая встрече Путина и Байдена. Охране пришлось попросить удалиться особенно шумных журналистов.

Ранее журналист Дмитрий Смирнов продемонстрировал свой пропуск на российско-американский саммит. Он назвал его «самым главным пропуском в мире сегодня».