Стало известно, из каких модулей будет состоять российско-китайская лунная станция

Москва, 16 июня. Российско-китайская научная станция может иметь восемь лунных и два орбитальных модуля. Об этом говорится в видеоролике Роскосмоса.

На Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 госкорпорация представила видео, согласно которому лунная станция будет состоять из базового телекоммуникационного, командного, энергетического, взлетного, посадочного и экспериментального модулей. Также она получит блоки для наблюдения и технологических проверок. Еще в составе научной станции предусмотрены минимум два орбитальных модуля.

Ранее в Роскосмосе заявили о возможном участии коммерческих компаний в освоении Луны. К такому выводу в госкорпорации пришли после оценки всех рисков и учета развития космического рынка.