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Евро-2020: Игонин дал оценку игре россиян в первом тайме матча Финляндия — Россия

  /   Обновлено: 16 июня 2021 17:08
Спорт
Евро-2020: Игонин дал оценку игре россиян в первом тайме матча Финляндия — Россия
Федеральное агентство новостей  / 

Экс-футболист, эксперт и политик Алексей Игонин прокомментировал ФАН игру российской сборной в первом тайме матча Финляндия — Россия, который проходит на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге в рамках группового турнира Евро-2020. После первого тайма Россия ведет со счетом 1:0. Ворота финнов на второй минуте компенсированного времени распечатал Алексей Миранчук.

«Судя по первому тайму, финны нам позволяют делать достаточно много, значит, нужно продолжать давление, — оценил Алексей Игонин происходящее на «Газпром-Арене». — Как мы видим, запас прочности у соперника не такой большой. Плюс, учитывая их схему, судя по всему, тяжеловато им будет в концовке второго тайма. Потому нашей команде нужно и дальше держать темп и продолжать давление».

Напомним, в первом матче Россия крупно проиграла Бельгии, поэтому для гарантированного выхода в плей-офф россиянам надо выигрывать и у финнов, и у сборной Дании. ФАН ведет текстовую трансляцию сегодняшнего матча с участием россиян.

Евро-2020: Игонин дал оценку игре россиян в первом тайме матча Финляндия — Россия
Федеральное агентство новостей  / 

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евро-2020 игонин финляндия - россия
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