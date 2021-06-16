Найденных в Бурятии детенышей манулов поселили в Этнографическом музее

Улан-Удэ, 16 июня. Диких котят манула сначала приютила семья из села Новый Заган, однако потом их передали под опеку в Этнографический музей.

Местные жители обнаружили котят, которые ютились около заброшенного дома. Взрослых животных рядом не было, по всей видимости, они осиротели. Манулы были совсем маленькими, когда их нашли две недели назад. Котят выкармливали сначала молоком, а затем им стали давать детскую смесь.

Инспектор Бурятприроднадзора забрал котят и пристроил их в Этнографический музей народов Забайкалья в Улан-Удэ. Найденышей подселят к самке манула, которая обитает в живом уголке музея и недавно родила. Позже, когда малыши немного окрепнут, их переведут в заповедник.

В Приморье местные жители спасли от гибели маленького косуленка, сообщал ФАН. Они передали его сотрудникам местного центра по защите и охране животных.