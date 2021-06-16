Новак рассказал о будущем соглашений по ценам на топливо

Москва, 16 июня. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак рассказал о дальнейших планах касательно соглашений по стоимости топлива.

Министерству энергетики Российской Федерации поручено рассмотреть целесообразность соглашений с нефтяниками, поделился вице-премьер.

«Ведомство подготовит предложения за 1-2 недели», — добавил Новак.

Ранее зампредседателя правительства оценил динамику изменения цен на бензин в России. Удорожание топлива Александр Новак назвал нормальным, добавляя, что цены увеличиваются в пределах инфляции.