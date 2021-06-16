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В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии

  /   Обновлено: 16 июня 2021 15:15
Происшествия
В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии
Пресс-служба Росгвардии по СЗФО

Томск, 16 июня. Мужчина напал на сотрудников Росгвардии. В результате происшествия пострадал один человек.

Росгвардейцы получили сигнал на пульт с одной из квартир города. На место прибыли сотрудники ведомства. Дверь никто не открывал. Оперативникам пришлось вызвать дочь собственницы квартиры, которая прибыла с родственником, но они не смогли открыть дверь своим ключом.

Спустя время дверь открылась. Из нее вышел мужчина, который стал всем угрожать. В результате он ударил человека ножом, а также ранил в щеку одного из сотрудников Росгвардии. Затем злоумышленник подошел к еще одному стражу порядка и стал стрелять.

В результате росгвардеец применил табельное оружие в отношении нападавшего в область ног, в результате чего он был задержан. Выяснилось, что мужчина применял аэрозольный пистолет. Пострадавшим оказали помощь на месте.

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нападение росгвардия томск
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