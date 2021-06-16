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«Они боятся диалога»: американист объяснил, почему Байден не хочет говорить с Путиным перед журналистами

  /   Обновлено: 16 июня 2021 15:30
Весь мир
«Они боятся диалога»: американист объяснил, почему Байден не хочет говорить с Путиным перед журналистами
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Прямо сейчас на вилле La Grange в Женеве проходит саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Первая встреча лидеров двух стран намечена на 14:35 по московскому времени, а завершатся все мероприятия в 17:40. В переговорах примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол в США Анатолий Антонов, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. С американской стороны присутствуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Планируется обсудить вопросы стратегической и кибербезопасности, ситуацию в Ливии, Сирии, Афганистане, КНДР и на Украине, а также пандемию коронавируса.

Незадолго перед саммитом оба президента отметили, что взаимоотношения между государствами находятся на «предельно низком» уровне.

«Двусторонние отношения опустились до низшей точки за последние годы», — отметил Путин в интервью телеканалу NBC.

«Я думаю, он прав», — согласился позже Байден.

«Они боятся диалога»: американист объяснил, почему Байден не хочет говорить с Путиным перед журналистами
Prt Scr youtube.com  / Дмитрий Дробницкий

По мнению американиста Дмитрия Дробницкого, самое важное на саммите — сумеют ли США признать тот факт, что Россия является «другой цивилизацией», которая никогда не будет подчиняться Западу.

«Главный вопрос в том, сможет ли американская сторона принять то, что Россия является другой цивилизацией. И не такой, которая должна подчиниться Западу любой ценой, а имеющей иные интересы и ценности.

Либо они будут настроены на деэскалацию, либо в уме у них будет «Нет, все должны играть по нашим правилам, Запад — это универсальная цивилизация, а все остальные — пещерные люди».

Лидеры двух стран должны будут обозначить, по каким направлениям шлюзы открыты и по каким закрыты. Остальное должны делать эксперты, МИД обоих государств, военные ведомства. Смогут ли они признать, что Россия — альтернативная цивилизация или этого не случится. Для этого нужна смелость от «коллективного Байдена», — отметил Дробницкий.

Американист также частично согласился со словами бывшего госсекретаря США Майкла Помпео, который назвал «слабостью» Байдена отказ устраивать совместную пресс-конференцию с Путиным. По мнению Дробницкого, боязнь диалога относится не персонально к президенту Соединенных Штатов, а ко всему американскому истеблишменту.

«Они боятся публичного диалога. Они понимают, что Путин будет продвигать свою повестку и многие западные зрители могут не отвергнуть данные темы. У правоконсерваторов в США интересное отношение к Путину, многие из них уважают нашего лидера. И поэтому они (демократическая администрация) боятся дискуссии с Путиным и с Россией.

То, что Байден там будет мямлить, или еще что-то — это ерунда. Если в Америке они задавили оппонентов политкорректностью, правильными словами, что можно на каждую реплику вопить «Расизм!», что можно вообще выключить дискуссию, как сделали с Трампом, то на таком саммите это не получится. Им придется вести диалог онлайн. Так что это не слабость Байдена, он «аватар». За это больше переживает либеральный истеблишмент, который закрутил гайки. А здесь — публичная дискуссия на весь мир с противоположной стороной», — заключил Дробницкий.

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