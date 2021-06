«Они боятся диалога»: американист объяснил, почему Байден не хочет говорить с Путиным перед журналистами

Прямо сейчас на вилле La Grange в Женеве проходит саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Первая встреча лидеров двух стран намечена на 14:35 по московскому времени, а завершатся все мероприятия в 17:40. В переговорах примут участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол в США Анатолий Антонов, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. С американской стороны присутствуют госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Планируется обсудить вопросы стратегической и кибербезопасности, ситуацию в Ливии, Сирии, Афганистане, КНДР и на Украине, а также пандемию коронавируса.

Незадолго перед саммитом оба президента отметили, что взаимоотношения между государствами находятся на «предельно низком» уровне.

Pres. Biden on Putin’s comments that the U.S.-Russia relationship is at its lowest point in years:”I think he’s right that it’s a low point.”