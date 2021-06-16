Сенатор Кондратенко о всплеске COVID-19: Вопрос о закрытии курортов пока не стоит

Санкт-Петербург, 16 июня. В связи ростом общего числа заболевших коронавирусом россияне не на шутку обеспокоены предстоящими отпусками. Но пока об ограничении количества путевок в Краснодарский край или о введении там режима локдауна речи не идет, заверил сенатор от Краснодарского края, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Кондратенко в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам спикера, ситуация будет зависеть от дальнейшего развития коронавирусной инфекции.

«У нас есть Роспотребнадзор, который регламентирует эти вещи. Но позиция власти и региона такова: мы делаем все, чтобы отпуска у людей состоялись. Многие отели забронированы. Это бизнес — бизнес Краснодарского края и Крыма. Поэтому по живому резать нельзя, и вопрос о закрытии курортов пока не стоит», — пояснил он.

В то же время Кондратенко остро отреагировал на вопрос журналиста ФАН о неадекватно высоких ценах на отдых в регионе. Стоимость проживания в отелях и гостевых домах в условиях высокого спроса бьет все рекорды, местные предприниматели восприняли поток туристов, хлынувший на отечественные курорты, как шанс заработать. Кондратенко считает, что сложившаяся ситуация не дает право бизнесменам необоснованно поднимать цены.

«Это как пир во время чумы. Они стараются сыграть на том, что границы закрыты, и заработать. К сожалению, у нас такое бывает очень часто и не только в туризме — когда дефицит и высокий спрос порождают желание поднять цены, обогатиться. Это неправильно. Поэтому необдуманное поднятие цен — неоправданно. И стоимость в 30–40 тысяч рублей за номер ни в какие ворота не лезет», — прокомментировал он.

Кондратенко убежден, что принцип «жить одним днем» до добра не доведет, ведь рано или поздно границы откроют, и тогда россияне, памятуя о дорогостоящих отечественных курортах, могут отдать предпочтение зарубежным пляжам.