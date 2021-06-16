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​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:49
Политика
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 16 июня. Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом приковала внимание мирового сообщества. О своих ожиданиях рассказали и простые американцы.

Многие пользователи Сети, которые наблюдали за прибытием самолета российского лидера в Женеву, обратили внимание на то, с какой легкостью Путин пробежался по трапу, сел в президентский автомобиль Aurus и направился на виллу Ла-Гранж, где пройдет его первая личная встреча с американским коллегой с момента, как Байден стал хозяином Белого дома.

Как отметили комментаторы, Путин по прилету в Женеву сразу показал всем, что настроен очень серьезно и готов отстаивать интересы России, несмотря на все имеющиеся трудности в отношениях с США.

«Путин уже выиграл переговоры с Байденом, вы только посмотрите на физическую форму российского лидера. Не то что наш президент, который не может устоять на трапе», — отметил один из комментаторов, вспомнив неприятный случай с Байденом, когда он еле удержался на ногах, поднимаясь по трапу самолета.

«Грустный Байден с инвалидного кресла смотрит на президента Путина, пока тот полный энергией бежит по трапу самолета», — с иронией написал американец.

«Президент России не оставит шансов Байдену на первой личной встрече», — выразил уверенность другой комментатор.

Первая за последние десять лет встреча Путина и Байдена проходит в среду, 16 июня, на вилле Ла-Гранж в швейцарской Женеве. Предполагается, что лидеры двух государств обсудят ряд внешне- и внутриполитических вопросов, а также работу по борьбе с коронавирусом.

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путин переговоры байден
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