Путин поблагодарил Байдена за инициативу очной встречи

Женева, 16 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться в очном формате.

Глава Соединенных Штатов в качестве ответа российскому лидеру заявил, что встреча лицом к лицу полезна. Также он добавил, что рассчитывает обсудить с главой РФ сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Кроме того, Путин выразил надежду, что саммит будет продуктивным.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов начались в малом составе. Саммит Россия — США проходит в Женеве на вилле Ла-Гранж.