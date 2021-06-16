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Путин поблагодарил Байдена за инициативу очной встречи

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:47
Политика
Путин поблагодарил Байдена за инициативу очной встречи
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Женева, 16 июня. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил своего американского коллегу Джо Байдена за инициативу встретиться в очном формате.

Глава Соединенных Штатов в качестве ответа российскому лидеру заявил, что встреча лицом к лицу полезна. Также он добавил, что рассчитывает обсудить с главой РФ сферы потенциального сотрудничества и разногласия. Кроме того, Путин выразил надежду, что саммит будет продуктивным.

Ранее сообщалось, что переговоры президентов начались в малом составе. Саммит Россия — США проходит в Женеве на вилле Ла-Гранж.

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Все новости / Политика / Путин поблагодарил Байдена за инициативу очной встречи
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