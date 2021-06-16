Малому российскому бизнесу посоветовали объединиться в целях развития

Москва, 16 июня. Председатель Объединения потребителей России Наталия Старостина оценила инициативу по ограничению работы крупных торговых сетей по выходным и в ночное время.

Эксперт не одобрила озвученное ранее в Совфеде предложение. Решение имеющихся проблем можно найти в социальном предпринимательстве, заявила Старостина на пресс-конференции в эфире телевидения Общественной службы новостей.

«Торговая сеть не обязана ставить на полки местных производителей», — добавила эксперт.

Глава объединения уверена, что местные производители могут объединиться для развития и продвижения самостоятельно. Однако им должна быть обеспечена поддержка как на уровне государства, так и от региональных властей.

Торговые центры просят российское правительство сделать их полноценной отраслью в стране. Соответствующее письмо было направлено президентом РСТЦ Дмитрием Москаленко министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.