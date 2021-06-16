Нетрезвый строитель устроил стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 июня. Мужчина открыл стрельбу в воздух на детской площадке. Инцидент произошел во дворе дома по улице Спутников.

В полицию обратились очевидцы случившегося. На место были незамедлительно направлены полицейские. Они установили, что дебошир пьян. При виде сотрудников нарушитель бросил на землю предмет, немного схожий с пистолетом Макарова. Однако он является не боевым.

Стражи порядка выяснили, что задержанный около шести раз выстрелил в воздух. При этом никто не пострадал. Злоумышленником оказался ранее не судимый местный житель 1988 года рождения, работающий начальником участка в одной из строительных компаний. Его задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.