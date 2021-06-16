Украинское шапито: Альгис Микульскис о «налогах с Крыма» и «акциях «СП-2» для Киева

В Киеве решили, что Крым теперь не будет являться особой экономической зоной и что его жители обязаны платить налоги, как граждане «незалежной». А незадолго до этого там же предложили дать Украине «процентов десять» акций «СП-2».

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает эти и прочие номера украинского политического цирка и пытается понять, почему на берегах Днепра так любят быть посмешищем для всего мира.

Вероятно, это явление обозначается неким медицинским термином, потому что творимое украинскими политиками на протяжении последних семи лет никакими другими терминами обозначаться не может. Подтверждений тому — великое множество. Как вам, например, такой заголовок: «Крымчане будут платить налоги по-новому. Рада хочет изменить статус полуострова: в чем суть»?

Я понимаю, что опубликуй портал «Обозреватель» материал с таким названием году этак в 2012-м или 2013-м — никакой реакции в России он бы не вызвал. Но дело в том, что украинские журналисты обнародовали эту инициативу Рады не далее как 14 июня текущего года. Вот прямо взяли — и написали:

«На Украине хотят отменить свободную экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. В итоге украинцы, которые живут на оккупированном полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства, в том числе в ОРДЛО».

Конечно же, тут вопросы не к корреспондентам — они всего лишь «ретрансляторы» — а к депутатам украинского парламента. Точнее даже не вопросы, а вопрос. Один. Панове законотворці, а что ж так мелко-то? Обложили бы украинскими налогами сразу Москву! Результат все равно был бы тот же — нулевой — а вот славы безумцев вы снискали бы неизмеримо больше.

Хотя и так тоже неплохо. Особенно учитывая, что аппарат «правительственного уполномоченного по вопросам Автономной республики Крым и города Севастополя» у вас существует аж с 2015 года, а его глава относится к первой категории госслужащих с зарплатой и обеспечением на уровне заместителя министра. Отличная должностишка, я считаю! И деньги неплохие, и делать ничего не надо — Крым-то в состав Украины больше не входит…

Федеральное агентство новостей /

Что это? Фантомные боли или нечто из области психиатрии? Новый закон хотят принять до начала работы так называемой «Крымской платформы» — еще одного изобретения украинских политиков, призванного напомнить мировому сообществу о том, что они, эти политики, вообще существуют…

Киевский дипломатический корпус в этих «тараканьих бегах» нисколько не отстает от депутатского. Можно даже сказать, что опережает его по уровню абсурда. Фаворитов тут всего двое, зато каких! Сам глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Германии Андрей Мельник. Тот самый, который в апреле этого года в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk сообщил ее слушателям сногсшибательную новость о том, что если его страну срочно не примут в НАТО, то она «подумает о возвращении себе ядерного статуса»:

«Либо мы являемся частью такого альянса, как НАТО, и мы также помогаем сделать Европу сильнее, чтобы Европа стала более уверенной в себе, либо у нас есть только один вариант: вооружиться, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как еще мы можем гарантировать свою защиту?»

Уж не знаю, как именно отреагировали в штаб-квартире Альянса на столь грозное заявление, но — отреагировали. Да так, что 3 июня Мельник поспешил успокоить «европейских партнеров» и «включил заднюю»:

«Что же касается восстановления статуса ядерной державы, то здесь я хотел бы пока успокоить наших немецких друзей — на данном этапе эта тема для нас не стоит на повестке дня».

Но «слово — не воробей», и репутация украинских дипломатов, даже после отказа от шокирующих заявлений, перестала быть темой, которую стоило бы обсуждать в серьезных дискуссиях.

И все же, непревзойденным лидером в генерировании медийного бреда остается Кулеба! Ибо кому, как не шефу такого важного министерства говорить об условиях запуска газопровода «Северный поток — 2», требуя «деоккупации украинских территорий и энергетической безопасности Украины!» И ведь все это — с абсолютно серьезным лицом и железобетонной уверенностью, что его речи кому-то в России или Германии интересны!

Федеральное агентство новостей /

Депутат Бундестага Вальдемар Гердт от подобных идей, кажется, просто впал во гнев и обрушился на Кулебу, не стесняясь в выражениях:

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своем рвении угодить заокеанским и западным спонсорам. Это предложение не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла. Предложение поменять Крым на газ — это полный абсурд и чистый популизм!» — негодовал политик в интервью РИА Новости.

Глупо было бы сомневаться в том, что в «специальных соревнованиях» принимают участие и фигуры калибром поменьше! Чинами они может и не вышли, зато глупостью — любо дорого посмотреть! Вот директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, не моргнув глазом, вещает еще об одном условии запуска «Северного потока — 2»:

«Давайте из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину субъектом или сособственником «Северного потока — 2». Дайте нам 5, 7, 10%, чтобы мы могли компенсировать свои убытки!»

Ключевое слово тут, как обычно, «дайте», а из новшеств… Похоже, Украина решила сменить США на посту «мирового жандарма» и пытается диктовать условия. А если с условиями не получается, то требует к себе особого отношения. Как Владимир Зеленский от МВФ:

«Международный валютный фонд не может ставить Украине такие же требования, как и другим странам, поскольку в Донбассе идет война».

Так прекращайте войну, выполняйте Минские соглашения, не нарушайте режим прекращения огня — и все пойдет как надо! А иначе складывается впечатление, что война вам выгодна, как гарантия каких-то преференций со стороны международных структур.

В чем причина всех этих удивительных слов и дел украинского политикума? Знаете… Мне в голову приходит только одно объяснение. Киевскую повестку с некоторых пор во многом определяют выходцы с Западной Украины. А там издавна существует одна проблема. Ничем другим объяснить то, что делают эти люди, я не могу.