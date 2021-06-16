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Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем против Финляндии

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:43
Евро 2020
Сборная России провела тактическую тренировку перед матчем против Финляндии
Global Look Press  /  Igor Russak

Санкт-Петербург, 16 июня. Игроки сборной России провели тактическую тренировку перед матчем группового этапа Евро-2020 против Финляндии. Об этом рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

После поражения от сборной Бельгии россияне стали готовиться к следующему матчу. Тренировка проходила на стадионе «Петровский». На поле так и не появился получивший повреждение на первом матче первенства Юрий Жирков, зато на поле были замечены ранее травмированные Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Игорь Дивеев.

«Сегодня была тактическая тренировка, мы несколько вариантов наигрывали. Мы четко говорим, что финская команда очень крепкая. Это непростой соперник, мы это изначально знали», — приводит РЕН ТВ слова наставника российской национальной команды.

В среду сборная России сыграет против Финляндии. Матч группового этапа Евро-2020 пройдет в Петербурге в 16:00 по московскому времени. Полевые игроки сборной России выйдут на поле в красной форме, голкипер — в черной.

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футбол черчесов евро-2020
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