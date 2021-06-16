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Новости о встрече Путина и Байдена вызвали рост рубля

Экономика
Новости о встрече Путина и Байдена вызвали рост рубля
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 июня. Курс российской валюты начал расти на фоне новостей о сегодняшней встрече президента России Владимира Путина с главой Соединенных Штатов Америки Джо Байденом.

Об увеличении стоимости рубля стало известно из данных торгов Московской биржи.

Утром в среду российская валюта также росла по отношению к евро и доллару. Так, курс американской валюты падал на 6 копеек, до 72,12 рубля. Курс евро снижался на 14 копеек, добираясь до отметки в 87,41 рубля.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена проходит на вилле Ла-Гранж в Женеве. Переговоры глав двух государств начались в малом составе.

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