«Борюсь с раком мозга»: Розенбаум прокомментировал слухи о своей болезни

Москва, 16 июня. Известный российский исполнитель Александр Розенбаум прокомментировал слухи о своем здоровье. Артист в ироничной форме высмеял новости о развитии у него рака мозга.

Последнее появление сильно похудевшего артиста на публике вызвало у поклонников недоумение. Согласно слухам в Сети, два года назад исполнитель перенес серьезную операцию по удалению опухоли. Однако сам Розенбаум никогда не подтверждал этих сведений. А теперь он впервые решил высказаться о слухах.

Артист опубликовал видео, на котором с широкой улыбкой рассказывает о своем состоянии и внешнем виде на фоне города.

«Посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга и как я вообще... Я не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110. Я не въезжаю», — иронично поинтересовался у своих фолловеров певец.

В конце записи музыкант обратился к своим подписчикам, передав им привет. Артист подчеркнул, что у него все хорошо, чувствует он себя прекрасно, и призвал не доверять фейкам.

Фанаты Розенбаума вздохнули с облегчением. Их испугало совместное фото, опубликованное джазовой певицей Ларисой Долиной. Многие предположили, что состояние артиста стало ухудшаться.