Политолог объяснила, почему от встречи президентов РФ и США не стоит ждать многого

Сегодняшнюю встречу президентов РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена — в Женеве уже успели окрестить «саммитом века». Главы государств обсудят целый ряд тем, касающихся взаимодействия двух стран, однако ни перезагрузки, ни особого прорыва от диалога никто не ждет. Политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева в разговоре с ФАН объяснила, почему от встречи президентов РФ и США не стоит ждать многого.

«Питать каких-то иллюзий, касающихся взаимоотношений Америки и России, не стоит. Есть много нерешенных и нерешаемых вопросов в силу того, что у каждого государства своя позиция по ряду вопросов и каждое государство руководствуется исключительно интересами своей страны, что в принципе нормально», — говорит политолог.

facebook.com / Наталия Елисеева

Также Елисеева не исключает возможности достижения определенных договоренностей. Но из-за довольно весомого количества «спорных» тем выработать какого-то одного решения, которое устраивало бы обе стороны, крайне сложно.

«Эта та реальность, которую нужно принять. Не стоит питать иллюзий, что мы с американцами станем друзьями и будем тесно сотрудничать и идти в одном направлении. Мы существуем все на одном земном шаре. Америка, как существовала, так и будет существовать, то же касается и России. С точки зрения совместного существования и попытки ужиться, такие встречи нормальны, и они должны быть. Но с точки зрения выстраивания партнерских отношений, например, как с Китаем, между Россией и США невозможны», — говорит собеседник ФАН.

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Свою позицию Наталия Елисеева объяснила на примере вопросов кибербезопасности и обмена заключенными. Эти темы также будут подняты главными персонами саммита — Путиным и Байденом, ведь президенты в темах не ограничены.

«Даже если будет достигнуто понимание по тем или иным вопросам, это не говорит о том, что это будет реализовано на практике. Даже если взять киберугрозу. У обеих сторон есть понимание того, что угроза есть и она нешуточная: хакеры, взломы, шантаж. Но возникает вопрос, кто и как это будет использовать. Нет никакой гарантии, что это не будет использовано против нас. Тоже касается и выдачи иностранных заключенных. Такая практика в мире существует, и она нормальна. Не стоит это расценивать как некий шаг к примирению», — заключила политический эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры президентов РФ и США важны для Альянса. По его словам, саммит необходим, учитывая, что для НАТО отношения с Россией являются приоритетным вопросом.