Президент России встретился с Байденом в Женеве

Женева, 16 июня. Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден встретились в Женеве. Лидеры двух государств пожали друг другу руки.

Переговоры Байдена и Путина начнутся в 14:35 по московскому времени. Встреча пройдет на территории виллы Ла-Гранж. На первом этапе переговоров российского лидера и главу Белого дома будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Саммит президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может повлиять на подходы РФ к международным вопросам. Как сообщалось ранее, об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.