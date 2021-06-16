Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июня 14:59
14:58
Происшествия
В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии
14:57
Политика
Охрана попросила журналистов удалиться перед переговорами Путина и Байдена
14:56
Весь мир
«Глубокий кризис»: танцоры танго в Аргентине пожаловались на ограничения из-за COVID-19
14:55
Происшествия
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
14:53
Происшествия
В Сочи избили экс-солиста группы «Лесоповал»
14:53
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин резко высказался о притесняющих звезд молодых блогерах
14:53
Спорт
Игонин о матче Финляндия — Россия на Евро-2020: Мы пока еще ничего не потеряли
14:52
Происшествия
Сбитая насмерть автобусом в Химках девочка была из многодетной семьи
14:51
Общество
В России предложили ужесточить доступ к порнографическим материалам в интернете
14:50
Армия
Зеленский пообещал создать «самую мощную армию» в Европе
Все новости

Президент России встретился с Байденом в Женеве

  /   Обновлено: 16 июня 2021 14:30
Политика
Президент России встретился с Байденом в Женеве
Global Look Press  /  Nicolas Landemard / Kremlin Pool

Женева, 16 июня. Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден встретились в Женеве. Лидеры двух государств пожали друг другу руки.

Переговоры Байдена и Путина начнутся в 14:35 по московскому времени. Встреча пройдет на территории виллы Ла-Гранж. На первом этапе переговоров российского лидера и главу Белого дома будут сопровождать глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Саммит президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена может повлиять на подходы РФ к международным вопросам. Как сообщалось ранее, об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент России встретился с Байденом в Женеве
путин переговоры байден
Комментировать
Эксклюзив
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Мосгорсуд оставил под арестом экс-губернатора Пензенской области Белозерцева
Самое популярное
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Политика 69478 15 июня 2021
Sohu: уверенная реакция РФ на задержание судна «Амур» испугала Японию
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 66552 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 61341 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 61278 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 51675 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru