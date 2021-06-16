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Бывшего инспектора ДПС оштрафовали за взятку баранами

Происшествия
Бывшего инспектора ДПС оштрафовали за взятку баранами
Pr Scr youtube.com  /  iVideos

Омск, 16 июня. Омский экс-полицейский оштрафован за взяточничество по решению суда. Он заплатит 120 тысяч рублей за получение от водителя двух бараньих туш.

Инцидент произошел летом прошлого года. Инспектор ДПС остановил для проверки документов машину, а позже, чтобы не составлять административный протокол, предложил водителю «решить вопрос по другому». Тогда гражданин пообещал инспектору в качестве взятки две туши баранов. В итоге правоохранитель согласился, а через некоторое время об этом узнали его коллеги.

На бывшего инспектора завели уголовное дело по двум статьям УК РФ. На суде его признали виновным в инкриминируемом деянии.

Ранее бывшего сотрудника подмосковного СК осудили за взятку. Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-замначальника управления по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Алексея Тимошина.

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