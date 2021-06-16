Футбольные фанаты поделились ожиданиями от матча Россия — Финляндия

Отечественные фанаты футбола уверены, что удача сегодня улыбнется российской сборной. Они не оставляют шанса соперникам забить хотя бы один гол.

Многие уверены, что российская команда достойна триумфа.

«Болеем за наших, сегодня победят 100 процентов. Мы болеем за наших! Россия! Россия! Россия!» — восклицают восторженные болельщики, которые считают, что российская сборная победит со счетом 2:0.

Еще более оптимистичный прогноз сделали сотрудники службы главного энергетика Андрей и Рамиль. Они не сговариваясь назвали одинаковый счет — 3:0.

«Будем там (на стадионе «Газпром-Арена» — прим. ФАН) и заодно болеть за наших. Предполагаем 3:0 в нашу пользу. Мы даже не договаривались, но я тоже самое думаю — 3:0!» — рассказывают они по пути на работу.

Однако не все болельщики настолько верят в успехи нашей сборной. Многих сильно ранил провал на матче с Бельгией. Поэтому любители спорта надеются хотя бы на ничью.

«Я считаю, что Финляндия не такой уж соперник как Бельгия, думаю, что вполне можем и в ничью сыграть. Ничья, можем и выиграть», — считает москвич Арсений.

Житель столицы Эксандер тоже считает, что равный счет станет положительным исходом игры. По его мнению, команда Финляндии уступает по силе предыдущим соперникам.

«С финнами, с финнами, с финнами. С финнами возможно и вничью сыграть. К сожалению, сборная не показала свой футбол, но проблема в том, что все-таки Бельгия является одной из сильнейших команд на Чемпионате», — заявил он.

В свою очередь фанаты команды Бельгии не разделяют пессимистичные прогнозы наших соотечественников. По мнению болельщика Питера, российская сборная способна всухую разгромить финнов.

«Сегодня Россия выиграет со счетом 2:0. Победу России!» — заявил иностранец.

РИА ФАН /

Поддержать команду России призвал и московский болельщик Андрей. По его мнению, нельзя терять веру в своих спортсменов.

«Ребята, не унывайте, давайте поддерживать сборную до конца, пускай выйдем из группы, это будет самое интересное, что мы можем увидеть», — понадеялся он.

Преимущества российской команды осознают и сами болельщики из Финляндии. Они ждут трудной игры и будут рады даже одному голу, забитому в ворота соперников.

«Сегодняшняя игра обещает быть сложной. Но мне кажется, что мы сможем забить как минимум один гол России. Счет 1:1 будет хорошим результатом. Русские обладают хорошими качествами, это будет проблематично для нас. Но мне все равно кажется, что мы сможем победить», — рассказывает болельщик из Финляндии Карлос.

Однако россияне осознают опасность финской команды. Иван из Москвы следит за европейской сборной и видит ее перспективы.

«Последние несколько лет скандинавские страны, и Финляндия тоже, очень сильно развиваются, команды очень хорошие», — подметил он.

Все подводные камни грядущего матча предсказать невозможно. Поэтому фанаты со всей страны приехали в Петербург, чтобы лично поддержать сборную.

«Мы купили билеты, приехали с Воронежа и рассчитываем, без пафоса, но надо сегодня! Будет 1:0 минимально. Упорная борьба, один гол. Есть пословица — русские долго запрягают, но быстро едут. Я думаю, мы оправдываем ожидания», — считает гость Северной столицы Максим.

Болельщики не смогли прийти к единому мнению относительно исхода матча. Однако стоит отметить, что большее количество опрошенных предрекают победу именно российской команде.