Бывший специалист ООН рассказал об американском происхождении коронавируса

Москва, 16 июня. Коронавирус мог появиться в Соединенных Штатах Америки во время исследований опасных инфекций, заявил экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Национальные институты здоровья (NIH) ранее в процессе изучения коронавируса провели анализ образцов жителей США, в которых выявили наличие следов инфекции как минимум 7 января 2020 года. Таким образом, заболевание могло циркулировать на территории страны с конца 2019-го.

Никулин считает, что это лишь подтверждает версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако утечка могла произойти в одном из четырех американских университетов, работавших над созданием гибридного вируса. В частности речь идет о форте Детрик в США, который летом 2019 года закрыли из-за биологической угрозы, передает «Общественная служба новостей».

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее посчитал возможной версию об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Такое заявление он сделал на саммите лидеров «Большой семерки» (G7).