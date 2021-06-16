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Бывший специалист ООН рассказал об американском происхождении коронавируса

Общество
Бывший специалист ООН рассказал об американском происхождении коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 июня. Коронавирус мог появиться в Соединенных Штатах Америки во время исследований опасных инфекций, заявил экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Национальные институты здоровья (NIH) ранее в процессе изучения коронавируса провели анализ образцов жителей США, в которых выявили наличие следов инфекции как минимум 7 января 2020 года. Таким образом, заболевание могло циркулировать на территории страны с конца 2019-го.

Никулин считает, что это лишь подтверждает версию лабораторного происхождения коронавируса. Однако утечка могла произойти в одном из четырех американских университетов, работавших над созданием гибридного вируса. В частности речь идет о форте Детрик в США, который летом 2019 года закрыли из-за биологической угрозы, передает «Общественная служба новостей».

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее посчитал возможной версию об утечке коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Такое заявление он сделал на саммите лидеров «Большой семерки» (G7).

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сша никулин коронавирус
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